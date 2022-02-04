وجددت وزارة الخارجية الأميركية التزامها للقيام بما يجب لمعالجة التبعات الإنسانية للأزمة اليمنية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أدانت، الأربعاء، بـ"أشد العبارات"، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الإمارات بطائرات مسيرة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراضها وتدميرها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "ندين الهجمات التي تستهدف شركاءنا في السعودية والإمارات بأشد العبارات"، مؤكدا التزام واشنطن بالعمل مع الإمارات والسعودية لتعزيز قدراتهما الدفاعية.

من جانبه، قال قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، إن بلاده لا تزال "في وضعية ردع متنازع عليه مع إيران في المنطقة"، مؤكدا أن "طهران تعول على مجموعاتها لتنفيذ الأعمال العدوانية".

وأضاف الجنرال ماكينزي أن "الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية هي الخطر الأكبر، ونحن نسق مع حلفائنا الإماراتيين والسعوديين لصدّ أي هجمات على البلدين".

بدوره، قال السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجبس الشيوخ الأميركي إن رفع ميليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب أدى إلى زيادة هجماتها.

وأضاف أن عدم الرد بقوة على الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأميركية في المنطقة، أدى إلى زيادة المخاطر على الأميركيين.