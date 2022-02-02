وأضاف سانشيز الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات، أن إسبانيا حليف مهم للمغرب، ولا سيما في سياق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وفي أغسطس الماضي، أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس "حرص المغرب على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار"، وتحدث عن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت، أواسط العام الماضي، بين الرباط ومدريد، وجهود احتوائها.

وأشار في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب، إلى سعي المغرب لـ "تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات مع إسبانيا".

وكانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا قد توترت على خلفية استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، لأجل العلاج في البلد الأوروبي.

وقالت السلطات المغربية إن غالي دخل بجواز سفر مزور، من أجل تفادي تهم ثقيلة كانت تواجهه أمام القضاء الإسباني.

وفي يوليو 2021، أعفى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، وزيرة الخارجية حينها، أرانشا غونزاليس لايا، من منصبها، في خطوة رجح متابعون أنها من تبعات الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين مدريد والرباط.

وتم تعيين سفير إسبانيا في فرنسا سابقا، خوسيه مانويل، وهو سفير محنك خدم بعدة دول، في منصب وزير الخارجية خلفا لأرانشا غونزاليس لايا.