تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إنه تم تدمير منصة وموقع إطلاق صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية من محافظة الجوف اليمنية، كان يستهدف الدولة وتم اعتراضه وتدميره وسقوط بقاياه خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت الوزارة أنه لم ينجم عن الصاروخ الحوثي أي خسائر مشيرة إلى أن بقايا الصاروخ سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان.

كما أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وفي تغريدة على حسابها على تويتر، نشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو يوضح تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ في محافظة الجوف.

وقالت الوزارة: "تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق من الجوف الساعة 00:50 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ".

وعرضت وزارة الدفاع الإماراتية المواد المصورة التي أظهرت عملية استهداف وتدمير المعدات التي استخدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصاروخ وتشمل منصة الإطلاق وموقع الإطلاق.

وأضافت الوزارة أنها تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الدولة من كل الاعتداءات، وأكدت الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات.

هذا وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات أن الحركة الجوية تسير بالشكل المعتاد وأن عمليات تشغيل جميع رحلات الطيران تجري بشكل طبيعي.

وفي واشنطن، دانت وزارة الخارجية الأميركية الهجوم الحوثي على أبوظبي مشيرة إلى أن الميليشيات الإرهابية تواصل تهديد المدنيين.