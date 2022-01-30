وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان: "في إطار حملة التمشيط واسعة النطاق التي أطلقتها قواتنا ضد مرتزقة داعش، نعلن انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان مرتزقة داعش يتحصنون فيها في المهاجع الشمالية".

وأضاف: "ستصدر القيادة العامة لقواتنا بيانا تفصيليا بخصوص الهجوم الأخير على السجن في فترة لاحقة".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تقوم، خلال الأيام الماضية، بحملات التمشيط والتفتيش والبحث عن الدواعش المتخفين وخلاياهم في أحياء من المدينة كحيي غويران والزهور.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء هجوم داعش على سجن غويران مساء الخميس 20 يناير حتى صباح الأحد، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 332 قتيلا، هم: 246 من تنظيم داعش و79 من القوات الأمنية وحراس السجن وقوات سوريا الديمقراطية و7 مدنيين.