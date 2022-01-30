جاء ذلك أثناء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي تستضيفه الكويت.

وأوضح بيان للخارجية الكويتية أن الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وناقش الوزراء الملفات الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة "كوفيد-19"، وتداعياتها على الدول العربية والعالم.

وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الازمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد، بحسب بيان الخارجية الكويتية.