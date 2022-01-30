وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في استقبال هرتسوغ لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وترافق الرئيس الإسرائيلي في الزيارة حرمه السيدة الأولى ميشال هرتسوغ.

وكان السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل خاجة، أعلن السبت أن هرتسوغ سيقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، الأحد، بعدما تأجلت في وقت سابق بسبب ظروف "كوفيد-19".

ومن المقر أن يشارك هرتسوغ في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي.