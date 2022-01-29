وجاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء في الأردن الذي نقل الرسالة لولي عهد أبوظبي.

كما نقل بشر الخصاونة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، تحيات الملك عبد الله إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، و تمنياته لهما موفور الصحة و السعادة و لدولة الإمارات دوام التقدم و الازدهار، فيما حمله ولي عهد أبوظبي أطيب تمنياته إلى الملك عبدالله الثاني بالصحة و العافية و للمملكة الأردنية دوام الرفعة و الرخاء.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء الأردن، العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة الاقتصادية والتنموية والسياسية والسبل الكفيلة بتطويرها إلى آفاق أرحب تسهم في تحقيق أهداف البلدين ورؤاهما المستقبلية.

وتطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وجدد بشر الخصاونة إدانة الأردن للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين، ودعا إلى موقف دولي موحد وحازم لردع هذه الميليشيا ومواجهة اعتداءاتها الإرهابية.

وأعرب عن تضامن الأردن مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها وفي جهودها لمحاربة الإرهاب بمختلف صوره، مؤكدا أن أمن دولة الإمارات والأردن كل لا يتجزأ.

من جانبه ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواقف الأردن الشقيق بقيادة الملك عبدالله الداعمة لدولة الإمارات وتضامنها الأخوي معها، معربا عن اعتزازه بمواقف الأردن تجاه أشقائها في الإمارات و بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.