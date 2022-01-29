وقال دقلو، خلال لقائه اليوم قيادات الإدارات الأهلية، إن "الوضع الذي تعيشه البلاد يضعها على مفترق طرق تكون أو لا تكون، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية"، مشيراً إلى أن البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد وسلامتها.

وشدد على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصلحة البلاد، وأضاف أن "أي انتخابات لا يمكن أن تجرى بدون الأحزاب السياسية"، وتأسف على التراجع الكبير الذي أصاب البلاد بسبب الخلافات، منوهاً إلى أن توافق السودانيين من شأنه إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي.

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة إلى أهمية "قيام الإدارة الأهلية بواجبها التاريخي بالتواصل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية لإقناعها بالسير في اتجاه الوفاق الوطني"، مؤكدا أن الحل الحاسم لأزمة السودان "لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات".

وأوضح: "إننا لا نرغب في الوصول إلى صناديق الاقتراع، وإن هناك من يقف في خانة الرفض لجميع الأطروحات التي تحقق استقرار البلاد"، داعيا الإدارة الأهلية إلى الاهتمام بحل المشاكل القبلية في بعض الولايات خاصة شمال وغرب دارفور، التي قال إنها أخذت منحى سلبياً بتنامي النزعات الجهوية والعنصرية بين الأطراف.

وكشف دقلو عن موافقتهم على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان، على أن يكون رئيس بعثة "يونيتامس" مسهلاً وليس وسيطاً بين الأطراف.