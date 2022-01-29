وأدلى عون بتصريحاته بعد الاجتماع مع مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال عون إنه أكد للمفتي "أهمية الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه"، وفق "رويترز".

وأضاف "نحن أنجزنا كل التحضيرات حتى تتم الانتخابات في أوقاتها المعينة".

وكان سعد الحريري أعلن، قبل أيام، انسحابه من الحياة السياسية في لبنان، والجمعة أعلن شقيقه بهاء دخول الحياة السياسية من أجل خوض معركة "استرداد الوطن".

وانسحب الحريري من الحياة السياسية بسبب النفوذ الإيراني، الذي رأى أنه لا يوجد أي فرصة إيجابية في لبنان في ظل وجوده.

وتأتي الانتخابات النيابية في لبنان في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، وبعد احتجاجات عارمة بدأت في 2019، لكنها لم تفلح حتى الآن في إحداث تغيير يذكر.