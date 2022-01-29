وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، قال آل خاجة: "تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد 19".

وأضاف: "سيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي".

وتابع: "نتطلع لهذه الزيارة التاريخة و التي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية و تجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب.