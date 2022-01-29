وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان إنّه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وعلى إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي إن قزام (...) استشهد ليلة أمس الخميس عسكريان" هما ملازم عامل وعريف متعاقد.

وأضافت أنّه خلال الاشتباك "تمّ القضاء على إرهابيين اثنين" ومصادرة أسلحة وذخائر.

وفي رسالة تعزية إلى ذوي العسكريين أكّد رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة "الحرص الشديد للجيش الوطني الشعبي على مواصلة عمليات مكافحة فلول الجماعات الإرهابية وحماية حدودنا من آفة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة عبر كافة ربوع الوطن، في كل الظروف والأحوال".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في الأول من يناير أنّ العمليات التي نفّذها الجيش خلال العام 2021 مكّنته من تحييد 23 "إرهابياً" واعتقال 222 عنصراً ينتمون إلى جماعات متشددة مسلّحة.