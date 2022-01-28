وقال الكاظمي إن الهجوم، الذي وصفه بـ"العمليات الإرهابية الغادرة"، تشكل محاولات محمومة لكسر هيبة الدولة والقانون والنظام من قوى اللا دولة".

وداعا رئيس الوزراء العراقي كل القوى والأحزاب "إلى التعبير عن رفضها وإدانتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير".

جاءت تصريحات الكاظمي هذه، في بيان صدر عنه في أعقاب تعرّض مطار بغداد الدولي فجر اليوم إلى عمل إرهابي جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب أمن شعب العراق، والتزاماته، وإمكاناته، وتعريض مصالحه للخطر.

وتوعد الكاظمي بأنه "سيكون لقوات الأمن رد حاسم على العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيراً".

وكانت 6 صواريخ على الأقل استهدفت الجناح العسكري الأميركي في قاعدة فكتوريا بالقرب من مطار بغداد، الأمر الذي نجم عنه تضرر طائرة مدنية.

وكانت مصادر في الشرطة العراقية قالت في وقت سابق، الجمعة، إن 3 صواريخ على الأقل سقطت في مجمع مطار بغداد الدولي وقرب قاعدة جوية أميركية مجاورة مما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ولم تشر المصادر إلى أي أضرار أخرى أو إصابات، وقالت إن الطائرة التي تضررت تابعة للخطوط الجوية العراقية وكانت خارج الخدمة.

وتقع القاعدة الجوية الأميركية، المعروفة باسم "كامب فيكتوري"، في محيط مطار بغداد.

وتعرض المجمع مرارا خلال السنوات القليلة الماضية لهجمات صاروخية يلقي مسؤولون أميركيون وبعض المسؤولين العراقيين مسؤوليتها على فصائل شيعية متحالفة مع إيران تعارض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.