وقدم وزير الخارجية المكلف علي الصادق إفادة للمجلس حول "أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد".

وأكدت الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريح صحفي، سلمى عبدالجبار المبارك، أن الاجتماع استمع إلى إفادة من الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد.

وأضافت الناطق الرسمي باسم المجلس أن الاجتماع استعرض استكمال تعيين الوزارات الشاغرة على أن يتم التعيين لها وفق المعايير المرتكزة على مبدأ الاستقلالية والمهنية والكفاءة وذلك في إطار استكمال حكومة تصريف الأعمال.

وقالت إن الاجتماع استمع أيضا إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجتها.