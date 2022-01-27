وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الاستهدافات تمكنت من تدمير 29 آلية عسكرية للحوثي، كما ألحقت خسائر بشرية وسط المتمردين تجاوزت 190 عنصراً إرهابياً.

وتأتي هذ الغارات وسط توالي هزائم ميليشيات الحوثي في اليمن، سواء على جبهة الجنوب أو جبهة صنعاء، حيث تمكنت ألوية العمالقة على الجبهة الجنوبية، مؤخرا، من التقدّم باتجاه الطريق الرابط بين مأرب والبيضاء، وسط خسائر المليشيات المدعومة من إيران.

في غضون ذلك، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية أنها شرَعت في إزالة المفخخات والألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

وليلة الثلاثاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة تبعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في صنعاء.