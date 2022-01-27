وأوضح المولوي، الخميس أن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية تمكن من ضبط نحو 12 طنا من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب أو العصير متوجهة إلى السودان كمحطة أولى".

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن عملية ضبط هذه الكمية من المخدرات جرت بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك.

وأضاف المولوي أن هذه العملية الجديدة تظهر إصرار الأجهزة الأمنية على مكافحة تهريب المخدرات إلى خارج لبنان".

وتتواصل التحقيقات في لبنان للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية.

وقال المولوي "لن ندخر جهدا في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب".