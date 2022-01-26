ووصل السيسي إلى أبوظبي في زيارة تستهدف بحث العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأوردت الرئاسة المصرية أن السيسي أعرب عن تضامن مصر حكومة وشعباً مع الإمارات بعد الحادث الإرهابي الأخير.

وأكد السيسي دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، مشددا على إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن وسلامة الإمارات ومواطنيها.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "يتوجه إلى الإمارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية".

وأضاف البيان أن السيسي "سيبحث في الإمارات العلاقات الثنائية فضلا عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة".

وأكد البيان أن الزيارة تأتي في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة تضافر الجهود لحماية الأمن القومي العربي.

وشددت الرئاسة المصرية في بيانها على أن "المرحلة الراهنة تتطلب التصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية".