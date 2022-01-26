وأشار محللون إلى أن أسعار الخام ارتفعت على الرغم من هبوط في أسواق الأسهم واحتمال زيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.93 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 88.20 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.29 دولار، أو 2.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 85.60 دولار للبرميل.

وتلقت أسعار الخام دعما أيضا من هبوط في مخزونات النفط الأميركية مع تراجع المخزون في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوى في هذا الوقت من العام منذ 2012.

وقالت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي إن مخزونات كل من النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت بمقدار 872 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير.

وسجلت مخزونات البنزين زيادة قدرها 2.4 مليون برميل بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.2 مليون برميل.