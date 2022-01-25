وأفاد خفر السواحل الإيطالي بمقتل 7 مهاجرين وإنقاذ حوالي 280 آخرين، معظمهم من مصر وبنغلادش.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن الوفيات حدثت نتيجة انخفاض درجة حرارة أجسامهم.

وقال رئيس بلدية لامبيدوزا سالفاتور مارتيلو إن المركب كان يحمل 280 مهاجرا معظمهم من مصر وبنغلاديش مؤكدا عدد الوفيات.

وأشارت "أنسا " إلى أن قوات خفر الساحل شاهدت المركب على بعد 50 كيلومترا قبالة ساحل الجزيرة خلال الليل، وعثرت على 3 جثث على متنه، بينما توفي 4 آخرون قبيل وصول المركب إلى الميناء.

وتعد إيطاليا طريقا رئيسيا لمئات الآلاف من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين للسفر إلى أوروبا وقد شهدت زيادة في عدد المراكب، التي تقل مهاجرين في الأشهر الأخيرة.

كما تعتبر جزيرة لامبيدوزا الواقعة جنوب إيطاليا، محطة العبور الأولى للمهاجرين قبل دخولهم البر الإيطالي، ومنه ينتقلون إلى أوروبا.

وأظهرت بيانات حكومية أن ما يقرب من 1751 من المهاجرين نزلوا إلى الموانئ الإيطالية حتى الآن هذا العام.