وجددت فرنسا دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتمسكها بأمنهما واستقرارهما الإقليمي.

وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، دانت فرنسا انتهاكات القانون الدولي الإنساني في كل مكان ومن قبل جميع الجهات الفاعلة، وحثت فرنسا جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين.

وفي هذا السياق، دعت فرنسا إلى وقف تصعيد التوترات في اليمن والمنطقة.

وجددت فرنسا حشدها من أجل وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء الأراضي اليمنية وإعادة إطلاق المحادثات بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

وكررت وزارة الخارجية دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ.