ونجحت عناصر الإطفاء في إخماد الحريق، بعد أن تم تأمين المبنى وحصر الحريق في مكانه والحيلولة دون امتداده.

واقتصرت الأضرار على الماديات، وفق مصادر خاصة من بلدية بيروت لموقع "سكاي نيوز عربية".

وفي اتصال مع إدارة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، قال مدير المستشفى، جوزف عتيّق، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحريق اندلع في الطابق الخامس، أي مركز تمييل قسطرة القلب، وتحديدا في إحدى غرف الحواسيب، وهي غرفة للأعمال التقنية تضم عددا من الكمبيوترات، مبرزا أنه لم يتم تسجيل أي إصابة إثر الحادث.

وعزا عتيق أسباب الحريق إلى احتكاك كهربائي أدى إلى احتراق الأجهزة في الغرفة المذكورة.

وأشار مدير المستشفى إلى أن "المرضى لم يتأثروا وبقوا جميعهم في غرفهم، وأن فريق العمل والجميع بخير والعمل استمر على حاله فور السيطرة على الحريق".

ويعتبر مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت من أهم مستشفيات الشرق الأوسط وأعرقها تاريخا.