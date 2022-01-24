ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن قواتها تقدمت ميدانيا وسيطرت على جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب.

كما ذكر المركز سيطرة ألوية العمالقة على جبال المدفون والحقيل ومهران المطلة على طريق الجفرة العبدية بمحافظة مأرب.

وأشارت المعلومات التي أوردها المركز الإعلامي إلى "معارك عنيفة"، بين الجانبين، واستطاعت من خلالها ألوية العمالقة "تكبيد" قوات الحوثيين مئات القتلى والجرحى، حد وصفه.

كما أكد موفد سكاي نيوز عربية أن قوات ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على معظم مناطق مديرية حريب.