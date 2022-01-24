وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية في حسابها على تويتر: "إصابتان طفيفتان لمقيميَن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية في أحد المسارحة" في منطقة جازان.

وأضاف أن أضرارا مادية لحقت بعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة، مؤكدا أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفه.

وأشار التحالف، في تغريدات سابقة نشرتها وكالة الأنباء السعودية، إلى "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" في منطقة جازان.

وأوضح أن هذه المحاولة هي الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة في المنطقة الصناعية، مؤكدا أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم و الوحشي".

وفي تطور آخر، أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من محافظة الجوف في اليمن.

وقال التحالف، إنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف باتجاه الأراضي السعودية.

وأضاف أن هذه الهجمات تأتي في إطار "تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين".

وفي وقت سابق مسار الأحد، قال التحالف إنه يتابع نشاطا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية، مؤكدا أنه يعد لعملية عسكرية استجابة لهذا التهديد.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 8 آليات عسكرية، وبالإضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً إرهابياً.