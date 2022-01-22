وكان قد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة العربية تقف مع دولة الإمارات في مواجهة هذه العمليات الإرهابية الذي تؤكد للعالم أجمع أهداف هذه الميليشيا الإرهابية في زعزعة أمن واستقرار الدول تحقيقا لأجندات خارجية.

كما أكد أن دولة الإمارات ستظل على الدوام منارة للسلام والاستقرار وحصنا للأمن والأمان ولن تنال منها هذه العمليات الإرهابية الجبانة معربا عن ثقته في قدرة الإمارات العربية المتحدة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادة أراضيها.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أدانوا "بأشد العبارات" الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت مندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، إلى أن المجلس أكد أن عدوان الحوثي على دولة الإمارات يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولي، وشددت على حق بلادها في الدفاع عن نفسها.

وفي مؤتمر صحفي لمندوبة دولة الإمارات في مجلس الأمن، لانا نسيبة، أكدت من نيويورك، حق دولة الإمارات بالدفاع عن نفسها.

وقالت نسيبة خلال المؤتمر الصحفي: " هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط، بل كل دول العالم، كون دول العالم ممثلين بالمقيمين في دولة الإمارات".

وأضافت نسيبة: "مجلس الأمن أكد أن هذا العدوان الآثم من جانب الحوثيين يشكل تهديدا واضحا للأمن الدولي".