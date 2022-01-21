وفيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الأمن الدولي:

يدين أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شنت على أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين 17 يناير، وفي مناطق أخرى في السعودية.

الهجمات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، أسفرت عن 3 قتلى من المدنيين، و6 إصابات لمدنيين.

يعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن خالص تعازيهم لأسر ضحايا اعتداءات الحوثي ولحكومتي الهند وباكستان، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

مجلس الأمن يؤكد مجددا أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل واحدا من أخطر التهديدات للسلام والأمن العالميين.

ويشدد مجلس الأمن على أهمية تحقيق العدالة بمن خطط ومول ودعم وأقدم على هذه الأفعال الإرهابية الشنيعة، ويطالب مجلس الأمن جميع الدول، وفقا لالتزاماتها الدولية، على التعاون مع دولة الإمارات لمعاقبة الجناة.

ويكرر مجلس الأمن أن أي عمل إرهابي يعد إجراميا وغير مبررا، بغض النظر عن المبررات، وبغض النظر عن هوية الفاعل، والمكان والزمان.

نطالب جميع الدول بمحاربة الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلام الدوليين، بجميع السبل التي تتوافق مع مواثيق الأمم المتحدة، والالتزامات الأخرى تحت القوانين الدولية.