ومشروع قانون كروز من شأنه إعادة إدراج ميليشيا الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الأخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي مشروع كروز في وقت يبذل الكونغرس الأميركي جهودا لإعادة فرض العقوبات على ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته على أهداف مدنية في الإمارات، الاثنين الماضي.

وقال موقع "فري بيكن" الأميركي الإخباري إنه حصل على نسخة من إجراءات العقوبات التي ينوي المشروعون الأميركيون تقديمها ضد ميليشيا الحوثي.

وكان أعضاء الكونغرس الأميركي قد أدانوا بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مستودع وقود ومطار أبوظبي.

وبعد الهجوم الإرهابي، رفع المشروعون الأميركيون من وتيرة مواجهتهم لميليشيا الحوثي وداعميهم الإيرانيين.

ويسعى كروز إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن، لوضع الحوثي وجميع الهيئات التابعة له على لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يوما.

وكان المشرع الأميركي قد قدم في نوفمبر الماضي مشروع القانون هذا، لكن لم يحالفه الحظ، لكن بحسب الموقع الإخباري الأميركي فإن الأمر تغير بعد الهجوم الأخير على الإمارات، إذ ولّد موجة من القلق.