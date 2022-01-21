وقال المرصد السوري إن 18 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا قتلوا في الاشتباكات مع داعش بمحيط السجن.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط 9 قتلى في الهجوم الذي استهدف سجن غويران في الحسكة، غالبية هؤلاء كانت من مسلحي التنظيم.

ويقبع في السجن نحو خمسة آلاف معتقل من تنظيم داعش.

وتشرف قيادة قوات سوريا الديمقراطية على السجن بمساندة من القوات الأميركية الموجودة في قاعدة ملاصقة للمدينة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر من تنظيم داعش هاجموا السجن الواقع في شمال شرق سوريا، ليل الخميس الجمعة، مما أدّى إلى فرار عدد لم يعرف بعد من المعتقلين.

وأفاد المرصد في وقت سابق بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من القبض على عدد من المعتقلين الفارين.

وأفاد باستمرار عمليات التمشيط لمحيط السجن والأحياء القريبة منه من قبل القوى العسكرية، وسط تحليق مستمر لطيران التحالف الدولي، وسماع أصوات إطلاق نار في المنطقة هناك.

يذكر أن الهجوم هذا هو الأعنف من نوعه لتنظيم داعش منذ القضاء عليه كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس 2019.