وأوضح العتيبة أن "عدة هجمات - مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار - استهدفت مواقع مدنية في الإمارات".

وأضاف: "تم اعتراض العديد منها، وعدد قليل لم يتم اعتراضه وفقد 3 مدنيين أبرياء أرواحهم للأسف".

واستهدف هجوم الاثنين مستودع وقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بمنطقة مصفح الصناعية وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وأسفر الهجوم عن مقتل هنديين وباكستاني، كما أصيب 6 أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.

واستخدم الحوثيون طائرات مسيرة وصواريخ محملة بالقنابل لمهاجمة السعودية والإمارات وأهداف نفطية رئيسية في الخليج العربي على مدار الحرب، التي دخلت عامها الثامن الآن.

يذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن ألغت تصنيف الحوثيين اليمنيين ضمن الجماعات الإرهابية في فبراير 2021، متراجعة عن قرار إدارة ترامب بإدراجها ضمنها.