وقال التحالف في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر: "استهدفنا تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة".

وأضاف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن "ميناء الحديدة ثكنة عسكرية"، مؤكدا أنه "يهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأوضح التحالف أنه تم نقل الأسلحة من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري.

وأعلن التحالف، الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية ضد معاقل ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف حوثية، بعد ساعات من استهداف الميليشيات منشآت مدنية في الإمارات والسعودية.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه "يجب التعامل بحزم مع هذه الميليشيات ومصادر التهديد لحماية المدنيين، ضمن الإسهامات لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأردف: "كان هناك رصد مستمر على مدار 24 ساعة، ولدينا بنك أهداف للتعامل مع الميليشيات الحوثية. أعطيناها فرصا وكان هناك خيار السلم وخيار الحرب لكنها اختارت الحرب".