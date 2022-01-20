وأكد لودريان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، الأربعاء، دعم بلاده للإمارات العربية المتحدة عقب تعرضها لهذه العمليات الإرهابية التي تشكل تهديدا لأمنها واستقرارها وكذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وتقدم وزير الخارجية الفرنسي بخالص العزاء إلى دولة الإمارات في ضحايا هذه العمليات الإرهابية، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماوراتية "وام".

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن لودريان أكد للشيخ عبد الله بن زايد تضامن فرنسا ودعمها بعد الهجوم الذي تبنته ميليشيات الحوثي الذي استهدف أبوظبي قبل ثلاثة أيام، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأدان لودريان "الهجمات القاتلة بأقوى العبارات الممكنة".

وأشار إلى "ضرورة قيام الحوثيين بوضع حد لأعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة، والانخراط من دون تأخير في عملية سياسية شاملة وشاملة".

وأكد الوزير الفرنسي رغبة بلاده في العمل في هذا الاتجاه وخاصة في مجلس الأمن.

في غضون ذلك، قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن "عدة هجمات - مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار - استهدفت مواقع مدنية" في الإمارات.

وأضاف في تصريحات خلال فعالية افتراضية استضافها المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي: "تم اعتراض العديد منها، وعدد قليل لم يتم اعتراضه وفقد ثلاثة مدنيين أبرياء أرواحهم للأسف".