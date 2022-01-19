وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الدبيبة أعرب، خلال الاتصال، عن إدانة ليبيا واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي في مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين المدنيين.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن "الاعتداءات التي استهدفت أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية".

وأكد الدبيبة تضامن بلاده ودعمها لدولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وأمانها وسلامة أراضيها.

كما أعرب عن خالص تعازيه لضحايا الاعتداءات وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين، سائلاً الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الأمن والاستقرار والازدهار.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لعبدالحميد الدبيبة لمبادرته وما أبداه من مشاعر تضامن أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنياً للشقيقة ليبيا وشعبها الأمن والأمان والسلام.