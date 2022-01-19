وقال التحالف في تغريدات نشرها حساب وكالة الأنباء السعودية في تويتر إن العملية تأتي استجابة للتهديدات المستمرة، ولحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الاثنين، إطلاق عملية عسكرية واسعة على أهداف حوثية، بعد ساعات من استهداف الميليشيات منشآت مدنية في الإمارات والسعودية.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، إنه "يجب التعامل بحزم مع هذه الميليشيات ومصادر التهديد لحماية المدنيين، ضمن الإسهامات لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأضاف المالكي: "كانت هناك عمليات عسكرية الاثنين امتدادا لعمليات سابقة لاستهداف القدرات الحوثية، وأيضا استجابة للتهديد لاستخدام الميليشيات الحوثية للأسلحة النوعية باستهداف المدنيين في المنطقة، سواء في اليمن أو السعودية أو الإمارات".

وأردف: "كان هناك رصد مستمر على مدار 24 ساعة، ولدينا بنك أهداف للتعامل مع الميليشيات الحوثية. أعطيناها فرصا وكان هناك خيار السلم وخيار الحرب لكنها اختارت الحرب".