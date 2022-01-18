ففي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات.

تعهد أميركي بمحاسبة الحوثيين

وتعهدت الولايات المتحدة، الإثنين، بـ"محاسبة" المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة منشآت مدنية في الإمارات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء".

وأضاف في بيان أن "الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين على محاسبتهم".

وتابع سوليفان: "التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ، ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم".

إدانات غربية

وأعلنت فرنسا إدانتها للهجوم على الإمارات، واعتبرته "تهديدا لاستقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس "تكرر دعوتها للحوثيين لوضع حد فوري لأعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".

من جانبها، أدانت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس بأشد العبارات الهجوم الحوثي الإرهابي على دولة الإمارات.

ودان وزير الخارجية الإسرائيلي الهجوم الذي وقع في أبوظبي مؤكدا وقوف إسرائيل إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.

تضامن عربي واسع

وخلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، دان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له السعودية والإمارات من قبل ميليشيات الحوثي.

كما دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي.

‌‎وأكدت المملكة "وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، كما أشارت إلى أن "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم".

وتلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عبر فيه عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية".

وتقدم وزير الخارجية السعودي بالتعزية إلى دولة الإمارات في "ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان"، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكد "تضامن السعودية الكامل ووقوفها التام مع الإمارات، أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددا على أن "أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ".

وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد بن زايد وقوف المملكة المغربية مع دولة الإمارات.

وجدد الملك محمد السادس دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم.

كما أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إدانة المغرب بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكد تضامن بلاده المطلق مع دولة الإمارات في كافة إجراءاتها للدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

وعبر بوريطة عن استنكاره البالغ لاستهداف المدنيين في هذا العمل الإرهابي متقدما بالتعازي إلى دولة الإمارات في الضحايا ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تتضامن مع دولة الإمارات، وتدين الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان الذي استهدف مناطق مدنية في الإمارات بطائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي.

كما دانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أبوظبي.

ووصفت البحرين الاستهداف بـ"اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين الدولية، واعتداء سافر على سيادة الإمارات يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة".

ودان الأردن بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه أبوظبي، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان".

ودانت الخارجية السودانية الهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الأراضي الإماراتية، واصفة إياه بـ"الاعتداء الإرهابي".

كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية في بيان، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية "عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع الإمارات، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وعبرت عن استنكارها وإدانتها للهجوم الذي استهدف أبوظبي.

ودان المغرب بشدة الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي.

كما دانت موريتانيا بأشد وأقسى العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أبوظبي بدولة الإمارات.

من جانبها، دانت تونس بشدّة الهجوم الذي استهدف مواقع مدنية بأبوظبي وتعرب عن رفضها لكلّ الاعتداءات التي تستهدف أمن وسيادة دولة الإمارات.

المنظمات الدولية والإقليمية

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عن إدانته لاستهداف ميليشيات الحوثي لمنشآت مدنية في أبوظبي، وأعرب غوتيريش عن تضامنه مع الضحايا المدنيين.

من جهته، دان الأزهر الشريف، الإثنين، الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي بدولة الإمارات.

وأكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب "تضامن الأزهر مع دولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعبا"، كما أعرب عن ثقته بأن "الإمارات ستبقى نموذجا وواحة للتسامح والإيخاء والأمن والأمان، مهما حاول الأعداء النيل منها بهذه المحاولات الإرهابية الخائبة والخاسرة"، وتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيا للمصابين بالشفاء العاجل.

كذلك دانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي، ونددت بتمادي ميليشيات الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

من ناحيتها أيضا، دانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة استهداف طائرات مسيرة لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات.

وقال الأمين العام للجنة المستشار محمد عبد السلام، إن الهجوم الذي تبنت مسئوليته ميليشيات الحوثي يعد عملا إرهابيا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية وتعاليم الأديان السمحة، التي تؤكد على تجريم هذه الأعمال الإرهابية.