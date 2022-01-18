جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أدان فيه هجوم ميليشيات الحوثي الآثم على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى معربا عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداء وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى.

وأشار الجانبان إلى أن قوى الشر والإرهاب عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفي محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال المحادثات الهاتفية على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجرائم الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.