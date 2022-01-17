وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء".

وأضاف في بيان أن "الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين على محاسبتهم".

وتابع سوليفان: "التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ، ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم".

ودانت الخارجية الأميركية الهجوم الحوثي في بيان قالت فيه: "تدين الولايات المتحدة بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها أبوظبي واستهدفت مواقع مدنية من بينها مطار أبوظبي الدولي وأسفرت عن مقتل وجرح مدنيين أبرياء."

وأضاف البيان: "نعرب عن تعازينا لأسر هؤلاء الضحايا ولشعب الإمارات. أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هذا الهجوم. نجدد التزامنا الراسخ بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين."

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم"، واصفة الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وقالت الوزارة إن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع، في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".