وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الهجوم الحوثي على منشآت مدنية بالإمارات.

وأعلنت فرنسا إدانتها للهجوم على الإمارات، واعتبرته "تهديدا لاستقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس "تكرر دعوتها للحوثيين لوضع حد فوري لأعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".

من جانبها، أدانت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس بأشد العبارات الهجوم الحوثي الإرهابي على دولة الإمارات.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عن إدانته لاستهداف ميليشات الحوثي لمنشآت مدنية في أبوظبي، وأعرب غوتيريش عن تضامنه مع الضحايا المدنيين.

كما دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي.

‌‎وأكدت المملكة "وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، كما أشارت إلى أن "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم".

وتلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عبر فيه عن "إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية".

وتقدم وزير الخارجية السعودي بالتعزية إلى دولة الإمارات في "ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان"، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكد "تضامن السعودية الكامل ووقوفها التام مع الإمارات، أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددا على أن "أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تتضامن مع دولة الإمارات، وتدين الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان الذي استهدف مناطق مدنية في الإمارات بطائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي.

كما دانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أبوظبي.

ووصفت البحرين الاستهداف بـ"اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين الدولية، واعتداء سافر على سيادة الإمارات يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة".

ودان الأردن بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه أبوظبي، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان".

ودانت الخارجية السودانية الهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الأراضي الإماراتية، واصفة إياه بـ"الاعتداء الإرهابي".

كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية في بيان، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية "عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع الإمارات، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وعبرت عن استنكارها وإدانتها للهجوم الذي استهدف أبوظبي.

ودان المغرب بشدة الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي.

وخلال اتصال هاتفي، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إدانة المغرب بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

كما أكد تضامن بلاده المطلق مع دولة الإمارات في كافة إجراءاتها للدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

وعبر بوريطة عن استنكاره البالغ لاستهداف المدنيين في هذا العمل الإرهابي متقدما بالتعازي إلى دولة الإمارات في الضحايا ومعربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما دانت موريتانيا بأشد وأقسى العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أبوظبي بدولة الإمارات.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي، منددة بتمادي ميليشيات الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.

ودانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة استهداف طائرات مسيرة لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات.

وقال الأمين العام للجنة المستشار محمد عبد السلام، إن الهجوم الذي تبنت مسئوليته ميليشيات الحوثي يعد عملا إرهابيا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية وتعاليم الأديان السمحة، التي تؤكد على تجريم هذه الأعمال الإرهابية.