وقال التحالف إنه جرى "اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة، أطلقت باتجاه المملكة".

وأضاف: "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، مشيرا إلى أن التحالف "رصد ويتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين".



وأشار التحالف إلى أن "عددا من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي".

وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية في مأرب، قال التحالف: "نفذنا 39 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية".

كذلك أكد التحالف أن عملياته في مأرب أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية، كما أوقعت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 230 إرهابيا.