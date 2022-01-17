أكدت شرطة أبوظبي، اندلاع حريق، صباح الاثنين، مما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات "أدنوك"، مشيرة إلى أن "حادث حريق بسيط" وقع كذلك بمنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد "أجسام طائرة صغيرة" يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون"، وقعت في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
وباشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.