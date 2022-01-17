وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد "أجسام طائرة صغيرة" يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون"، وقعت في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وباشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.