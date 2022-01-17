وكانت زوجة الإبراشي قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة تطالب بالتحقيق في ملابسات وفاة زوجها واتهمت الطبيب المعالج بالتسبب في وفاته بإعطائه دواء غير متداول وليس من بين بروتوكولات وزارة الصحة المصرية لعلاج إصابات كورونا.

ومن جانبه تحدث الطبيب المعالج الدكتور شريف عباس، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بمعهد الكبد بجامعة المنوفية، مع وسائل إعلام محلية مقرا بأنه بالفعل أعطى الإبراشي دواء سوفالدي المخصص لعلاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائي فيروس سي، مما زاد من حالة الجد.

ولكن وفقا لما رصده موقع "سكاي نيوز عربية" فإن حالة وائل الإبراشي لم تكن الوحيدة التي تم فيها الاعتماد على دواء سوفالدي كعلاج من الإصابة بفيروس كورونا من جانب نفس الطبيب.

حيث أن الطبيب شريف عباس قاد فريقا من 20 باحثا آخرين وقاموا بإجراء دراسة عبارة عن تجربة سريرية على 120 مصابا بفيروس كورونا من خلال إعطائهم دواء سوفالدي ودكلانز.

الدراسة المنشورة يوم 21 أغسطس الماضي في دورية "جورنال ميديكال فايرولوجي" (JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY) الإنجليزية جاء فيها أنه تم إجراؤها في 4 مستشفيات حكومية هي معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ومستشفى حميات منوف ومستشفى حميات المحلة ومستشفى حميات شبين الكوم، وتمت في الفترة من سبتمبر عام 2020 وحتى مارس 2021.

ووفق ما تضمنته الدراسة فإن القائمين عليها اختاروا لإتمامها 136 مريضا بكورونا في المستشفيات المذكورة ولكن 14 منهم تم استبعادهم بسبب وجود موانع بينما سحب مريضان موافقتهم على الاشتراك بالتجربة، فيما أكدت الدراسة انطباق الشروط على 120 مريضا وأنهم جميعا وافقوا على الخضوع للتجربة.

وجاء في الدراسة أيضا أنها تمت وفقا لما نصت عليه معاهدة هلسنكي للتجارب الطبية السريرية ووفق إجراءات منظمة الصحة العالمية وتمت بموافقة وإشراف لجنة أخلاقيات المهنة بوزارة الصحة المصرية وتم تسجيل التجربة في سجل ISRCTN برقم التسجيل ISRCTN 21085622.

وخلصت الدراسة إلى أن دواء سوفالدي حقق نتائج مبهرة بالنسبة لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا وقللت حاجتهم إلى دخول العناية المركزة.

وقد تمت الدراسة بتمويل ولصالح الفرع المصري لإحدى شركات الأدوية المصرية وشارك فيها باحثون موظفون بنفس الشركة وباحث حاصل على تمويل منها، وفق ما هو منشور بالدراسة.

ووقت نشر الدراسة تواصل موقع سكاي نيوز عربية مع الطبيب شريف عباس الباحث الرئيسي بالدراسة وأكد أن سوفالدي حقق نجاحا يصل إلى 100 % في علاج الحالات المتوسطة لمصابي كورونا و70 % للحالات الحرجة.

وكذلك أكد الطبيب عباس أنهم تقدموا بطلب إلى لجنة أخلاقيات المهنة بوزارة الصحة واللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا لضم سوفالدي إلى بروتوكولات علاج كورونا ولكن الطلب لم يتم الرد عليه، ومن ثم فضل موقع سكاي نيوز عربية وقتها عدم النشر لحين صدور تعميم رسمي من السلطات الصحية المصرية بشأن موقف هذا الدواء من علاج كورونا.