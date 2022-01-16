وأوضح المصور في موقع الانفجار أنه شاهد أشلاء جثث على الأرض خارج منزل محمد إبراهيم معلمو، الذي نُقل بسرعة إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الشرطة الصومالية لرويترز إن "مفجرا انتحاريا استهدف المتحدث باسم الحكومة الذي يعالج حاليا في المستشفى من إصابات لحقت به في التفجير".

وقالت نصرة بشير علي، المراسلة الخاص لوسائل الإعلام الحكومية في مكتب رئيس الوزراء على "تويتر" إن معلمو لم يتعرض لإصابات تهدد حياته في الهجوم الذي استهدفه أثناء مرور سيارته، فيما لم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم.