وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فإن طلب عدم استخدام هذه الطرق سيبقى ساريا من الساعة الثالثة عصراً (15:00) من مساء اليوم السبت 15 يناير حتى إشعار آخر.



وجاء طلب قوات التحالف باعتبار هذه الطرق "مناطق عمليات تتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق".

كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظا على سلامتهم.