وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تحقيق ألوية اليمن السعيد تقدمات نوعية على الجبهات الشمالية ومأرب.

وجاءت هذه الغارات التي استهدفت مواقع الحوثيين في حريب متزامنة مع بدء هجوم واسع لألوية العمالقة الجنوبية لتحرير باقي مناطق ومرتفعات حريب بمأرب.

وأكد التحالف التحام "ألوية اليمن السعيد" في الجيش اليمني، بألوية العمالقة على جبهة مأرب الجنوبية.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية أحرزت في وقت سابق تقدما جديدا في جبهة حريب بمحافظة مأرب، حيث سيطرت على أغلب مناطق المديرية، وسط انهيارات في صفوف الحوثيين.

وأفاد التحالف بتنفيذ 43 ضربة جوية، ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي البيضاء ومأرب، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأسفرت هذه العمليات عن تدمير 31 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي، ومقتل 340 إرهابيا حوثيا.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية أعلنت في وقت سابق سيطرتها على مناطق واسعة في مديرية حريب التابعة إداريا لمحافظة مأرب بعد طرد الحوثيين منها.

وتقدمت ألوية العمالقة من شبوة نحو حريب أولى مديريات مأرب على حدود شبوة الإدارية.

ويأتي هذا التقدم في حريب بعدما استعادت ألوية العمالقة السيطرة على محافظة شبوة بعد تحريرها من الحوثيين.