واشتملت العمليات الليلية على تنفيذ عدة نشاطات تمثلت في إبحار تشكيل بحري بحماية جوية كبيرة نحو أهدافها، وتنفيذ قصف تمهيدي بالذخيرة الحية من قبل مختلف أسلحة القوات المسلحة علي هذه الأهداف، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرت هذه النشاطات بالتزامن مع تنفيذ عمليات إبرار المظليين على أهداف ذات قيمة عملياتية عالية في عمق العدو الافتراضي لتدميرها، ثم تلا ذلك تنفيذ عمليات إبرار جوي و إبرار بحري من قبل وحدات الفرسان قبل أن يتم إبرار وحدات مدرعة لتدمير العدو وتأمين الأهداف والدفاع عنها.

و قال اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة، الذي شهد الفعاليات الليلية، إن الهدف من سلسلة تمارين "درع الإمارات المشترك" الوقوف على جاهزية وحدات القوات المسلحة في الدفاع عن الدولة ومصالحها.

و أكد أن القوات المسلحة لدولة الإمارات فى أعلى درجة جاهزية قتالية للدفاع عن الدولة ومصالحها، وأوضح أن القوات المسلحة تجاوزت مرحلة التدريب على العمليات المشتركة في التمارين لأنها طبقتها بنجاح كبير في عمليات مشتركة حقيقية وتمتلك كل مقومات تنفيذها.

وذكر أن الجديد في تمرين "درع الإمارات المشترك 50" هو مشاركة مختلف وحدات القوات المسلحة بقدرات جديدة في عمليات مشتركة نهارية وليلية بالذخيرة الحية، إضافة إلى مشاركة واسعة للعنصر النسائي في الطيران و الإسناد الطبي.

و أشاد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشترك، بكفاءة و قدرات المشاركين في فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك 50" التي تعكس ما وصلوا إليه من تدريب و تعليم وتسليح.