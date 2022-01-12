وجرى تنفيذ التدريبات العسكرية من قبل القوات المسلحة الإماراتية على مدار عدة أيام في الاتجاه الغربي من المسرح البحري للدولة تحت عنوان تمرين درع الإمارات المشترك 50، باستخدام الذخيرة الحية.

ووضعت القوات المسلحة الإماراتية سيناريوهات مختلفة لمواجهة العدو الافتراضي والتعامل معه والقضاء عليه وذلك بتنسيق مشترك بين الوحدات العسكرية المشاركة في التدريب.

وتأتي هذه التدريبات وفق استراتيجية الإمارات العسكرية الهادفة إلى رفع المهارات والقدرات العسكرية لكافة الواحدات العسكرية والطبية لديها.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات حتى 14 يناير الجاري، ضمن سلسلة تمارين عملياتية تنفذها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع.