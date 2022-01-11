وقال المتحدث باسم التحالف العربي،العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في محافظة شبوة: "يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد"، مؤكدا أنها انطلقت صباح اليوم في المحاور والجبهات كافة.

وأضاف "أن هذه العملية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري، أي الحرب، بل أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار، مؤكدا أن الشعب اليمني يستحق الحياة ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل"، مشيدا بتاريخه وحضارته.

وأكد أن العملية مرحلة حاسمة أن ينتقل اليمن بعد أن يتطهر ترابه إلى التنمية والرخاء.

وأضاف أن كثيرا من التضحيات بذلت من أبناء المحافظة من أجل تحريرها من قبضة الحوثي، معربا عن شكره أيضا للقوات اليمنية وألوية العمالقة لما بذلوه في تحرير المحافظة.

وأكد أن شبوة جمعت اليمنيين في مرحلة حاسمة من الصراع مع الميليشيات الحوثية.

وشارك في المؤتمر الصحفي، محافظ شبوة، عوض العولقي، حيث أعرب عن شكره للقيادة السياسية في بلاده وللتحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإلى قيادة ألوية العمالقة.

واعتبر أن دحر ميليشيات الحوثي من المحافظة "يوم عظيم سينحت في صفحات التاريخ بأحرف من ذهب"، مؤكدا تحرير كامل تراب المحافظة من عناصر الميليشيات الانقلابية.

وقال إن التحالف العربي كان شريكا حقيقيا في تحقيق هذه الانتصارات.

وكان العميد تركي المالكي وصل في وقت سابق إلى محافظة شبوة، بعد ساعات من إعلان ألوية العمالقة تحرير جميع مديريات شبوة من ميليشيات الحوثي الانقلابية.