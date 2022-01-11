ومهدت هيئة قناة السويس لأسبوع الفعاليات في دبي بنشر فيديو يتضمن تقريرا معلوماتيا مصورا على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك يتضمن أبرز وآخر إنجازاتها في عام 2021.

معدلات قياسية

وأبرز التقرير أن عام 2021 كان الأفضل في تاريخ قناة السويس من حيث حجم الإيرادات ومعدلات عبور السفن، رغم انتشار جائحة كورونا وتأثر دول العالم وسلاسل الإمداد العالمية بها.

وأوضحت قناة السويس أن قرابة 12 بالمئة من حجم حركة التجارة العالمية يمر عبرها، بما تمثله كأهم شريان للملاحة والتجارة العالمية، ما أهلها لتحقيق أكبر إيراد سنوي في تاريخها خلال 2021 بإجمالي 6.3 مليار دولار أميركي.

وتابعت القناة المصرية في الفيديو أن إجمالي الكميات المنقولة عبرها في العام نفسه بلغ 1.27 مليار طن، عبر قرابة 20.7 ألف سفينة عبرت القناة.

وأشارت هيئة قناة السويس إلى وجود زيادة في عدد سفن الغاز الطبيعي المنقولة عبرها في العام الماضي بنسبة 36.6 بالمئة عن العام السابق له، مؤكدة حرصها على استمرار دورها البارز في سلاسل التوريد العالمية، مثل تجارة الطاقة.

أسبوع الفعاليات في دبي

ومن المقرر أن يبدأ أسبوع فعاليات قناة السويس داخل جناح مصر في معرض إكسبو دبي 2020، بندوة غدا 11 يناير لتسليط الضوء على دور قناة السويس في دعم تجارة الطاقة العالمية وسلاسل التوريد في مواجهة التحديات غير المسبوقة، كما سيجري تسليط الضوء على التطور المستمر لقناة السويس.

وفي 16 يناير الجاري يستضيف جناح مصر في إكسبو دبي 2020 ندوة لمناقشة تعافي سلسلة التوريد بعد وباء كورونا في هيئة قناة السويس، واستدامة الصناعة البحرية، وتغير المناخ واللوائح البيئية، وإنترنت الأشياء والصناعة البحرية.

ويشارك في الفعاليات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحي ذكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وستشهد الفعاليات حوارا مفتوحا مع شخصيات فاعلة في قطاع النقل البحري إقليميا وعالميا، منها جاى بلاتن أمين عام غرفة الملاحة الدولية ICS، وهنريتا هالبيرج المدير التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية بشركة ميرسك أى بي مولر.

كما يشارك كيجي تومودا، نائب رئيس اتحاد ملاك السفن اليابانية، والمهندس ياسر زغلول، المدير التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية.

ويدور النقاش حول 4 محاور رئيسية عن التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري والتوجهات البيئية الحديثة والمتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة مخاطر التغير المناخي، فضلا عن طرح الرؤى المختلفة لمواكبة المتطلبات التكنولوجية.

وسيشرح المسؤولون المصريون خلال الفعاليات آليات العمل والتطوير بقناة السويس واستعراض الفرص في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية بشكل فاعل ومستدام.

ترويج للمشروعات المصرية

ويقول اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير الشئون الاستراتيجية والتنمية العمرانية المصري، في حديث لموقع سكاى نيوز عربية إن مشاركة قناة السويس في محفل يجذب الاهتمام الدولي مثل إكسبو دبي 2020، من شأنه الترويج بفعالية للمشروعات التنموية والصناعية التي تقوم بها الدولة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويوضح قنديل، الذي أجرى دراسات ورسائل علمية متعددة عن إقليم قناة السويس في وقت سابق، أن الجانب المصري سيعرض خلال فعاليات إكسبو دبي 2020 تصوره لتحويل القناة من مجرد معبر للسفن وحركة التجارة العالمية، إلى عنصر مؤثر فيها، سواء عبر صناعات أو خدمات لوجستية، مثل المناطق الصناعية والموانئ التي تعمل عليها الدولة في قناة السويس.

ويشير الخبير المصري إلى أن ملف تطوير قناة السويس وزيادة مساحة الممرات المزدوجة فيها، سيكون مطروحاً في فعاليات إكسبو دبي 2020، بهدف تعزيز ثقة الاقتصاد العالمي بقناة السويس، فضلاً عن أهمية الاستماع لآراء التوكيلات العالمية بشأن أداء القناة، والفرص الاقتصادية الواعدة في مشروعاتها التي تعمل عليها الدولة المصرية حالياً.

شهادة دولية

ويقول الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية جاي بلاتين، أحد المتحدثين الرئيسين في ندوة قناة السويس يوم 16 يناير، إن الحدث سيسهم في تعزيز التعاون بين الحكومات المختلفة الضالعة بمجال النقل البحري بفعالية، ومسئولي تلك الصناعة، لمناقشة التغيرات الطارئة على التجارة العالمية، وكيفية مواجهتها.

ويضيف أمين الملاحة الدولية، في تصريحات صحفية له، أن حادث جنوح السفينة العملاقة إيفر غيفن، في قناة السويس، أظهر أهمية الملاحة البحرية في سلاسل التوريد العالمية، كما ألقى الضوء على أهمية قناة السويس للاقتصاد العالمي.