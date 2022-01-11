وفي سياق متصل، قدمت اللجنة المكلفة من المجلس للتشاور مع القوى السياسية وتجميع المبادرات، التي يترأسها عضو مجلس السيادة مالك عقار، تقريرا شاملا حول جهودها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم مجلس السيادة السوداني، سلمى عبد الجبار، أن المجلس "دعا إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ التنفيذي، كما قبل استقالة عبد الله حمدوك من منصب رئيس الوزراء، وشكره على الجهود التى بذلها من أجل التوافق الوطني، خلال فترة رئاسته للمجلس".

وبشأن التظاهرات، قالت إن المجلس أكد على أن "حرية التعبير والتظاهر حق مكفول للجميع، داعيا إلى الالتزام بالسلمية".

وأضاف أن "دور الشرطة والأجهزة الأمنية خلال التظاهرات، ينحصر في حراسة المواكب وحمايتها وضمان سلميتها".

وفي سياق آخر، قالت عبد الجبار إن المجلس "اطلع على المذكرة المقدمة من وزارة الطاقة والنفط بشأن فتح معبر القلابات الحدودي، لعبور شاحنات الغاز المملوكة لإثيوبيا، حيث تمت الموافقة عليها لدواعي إنسانية، على أن تراعى الضوابط الإدارية والأمنية".

وأشارت إلى أن المجلس "شكل لجنة برئاسة عضو مجلس السيادة أبو القاسم برطم، وعضوية كل من وزارتي المالية والطاقة والنفط، لمراجعة الزيادات في اسعار الكهرباء، خاصة للقطاع الزراعي".