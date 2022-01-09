وخرج المشهداني من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أنه نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وترأس خالد الدراجي الجلسة البرلمان بدلا من المشهداني.

وفي وقت لاحق، قالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن الحالة الصحية للمشهداني "استقرت".

وفشل البرلمان في انتخاب رئيس له، بعد مشادات بين الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري بشأن الكتلة الأكبر، وتقرر تأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات.

ويأتي هذا التوتر بعد أن تقدم الإطار التنسيقي بتواقيع 88 نائبا لتسجيله كأكبر كتلة في البرلمان.

وعقد البرلمان العراقي الجديد جلسته الأولى، الأحد، بعد نحو 3 أشهر من تصويت العراقيين في انتخابات عامة، طعنت فصائل قوية مدعومة من إيران في مصداقيتها.