جاء ذلك خلال استقباله في مطار مقديشو طائرة تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي بتسليم المبالغ التي تم مصادرتها، خلال تلك الحادثة، إلى دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن.

وأشاد رئيس الوزراء الصومالي بالدور الإنساني الإماراتي الهادف لتخفيف معاناة الشعب الصومالي.

وأعرب عن شكره وتقديره للإمارات على جهودها المستمرة في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي أنه عازم على تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.