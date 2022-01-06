وتأتي هذه الخطوة من جانب مسلحي الحوثي، استعدادا للفرار من بيحان مع تقدم ألوية العمالقة الجنوبية نحوها.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية قد بدأت في وقت سابق الخميس، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان من قبضة ميليشيات الحوثيين.

وجاءت عملية مديرية بيجان، معززة لتقدم قوات ألوية العمالقة، وسط حالة من الانهيار والتخبط في صفوف ميليشيات الحوثي.

وشنت الألوية هجوما من ثلاثة محاور لطرد الحوثيين الذين يحتلون مديرية بيجان منذ أشهر، واستعادت السيطرة على مفرق حريب الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وأكد مراسلنا في وقت سابق أن مواطنين اقتحموا مقر اللواء 19 في بيحان، بعد فرار الحوثيين منه.

ومع أواخر ديسمبر الماضي وبداية يناير الجاري، دفعت ألوية العمالقة بقوات كبيرة إلى محافظة شبوة المطلة على بحر العرب، مما أنعش آمال سكان المحافظة بالخلاص من ميليشيات الحوثي.

وتمكنت القوات من طرد ميليشيات الحوثي من مناطق عسيلان والنقوب والهجر وعتق وغيرها.