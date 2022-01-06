وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن: "تلقينا نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة".

وأضاف التحالف أن هناك "مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة"، وفق قما ذكر التلفزيون السعودي الحكومي.

والاثنين الماضي، قال التحالف إن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو المسلح من ميليشيات الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية.

وأوضح التحالف أن سفينة الشحن "روابي" كانت تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سقطرى.

وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان، أن سفينة الشحن تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 دقيقة من مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة .

ونبه التحالف حينها إلى أن عملية القرصنة من الحوثيين تشكل تهديدا حقيقيا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر.

وكانت البحرية البريطانية قد قالت الأحد الماضي، إنها تلقت تقارير تفيد بوقوع هجوم على سفينة بالقرب من ميناء رأس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر.

واوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث، فيما نصحت البحارة بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

وتتصاعد المخاوف في هذه المنطقة، لا سيما مع قربها من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي أضحت مصدر تهديد كبير للملاحة الدولية.